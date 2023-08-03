Клаксвік — перший фарерський клуб в історії, який зіграє у груповій стадії єврокубків

Неймовірне досягнення для футболу Фарерських островів.

Вчора ввечері, 2 серпня, пройшли матчі-відповіді другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів, в одному з яких Клаксвік з Фарерських островів сенсаційно вибив шведський Хекен.

Перша гра між командами завершилася з рахунком 0:0, а у другій підопічні Магне Хосета були сильнішими в серії післяматчевих пенальті, яка закінчилася з рахунком 4:3. Основний час матчу завершився нічиєю 2:2, а потім в овертаймах команди ще раз обмінялися голами.

Таким чином, Клаксвік пройшов у третій раунд кваліфікації Ліги чемпіонів, що гарантує команді єврокубківську осінь. Для клубів із Фарерських островів це вперше в історії.

Навіть якщо Клаксвік поступиться новерзькому Молде, команда вирушить до раунду плей-оф кваліфікації Ліги Європи, а якщо і там програє, то випаде у груповий етап Ліги конференцій.

Додамо, що на попередній стадії турніру Клаксвік вибив Ференцварош, після чого угорський клуб відправив додому на болота російського тренера станіслава черчесова.