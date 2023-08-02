Кваліфікація Ліги чемпіонів. Ракув із Кочергіним пройшов Карабах, Шериф із Ковалем вилетів до Ліги Європи

Відбулися чергові матчі другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів.

Сьогодні, 2 серпня, пройшли матчі-відповіді другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів.

У першій парі польський Ракув зіграв унічию з азербайджанським Карабахом (1:1) та за сумою двох ігор пройшов у наступний раунд відбору. Українець Владислав Кочергін із Ракува з'явився на полі на 61 хвилині.

Карабах — Ракув 1:1 (перший матч 2:3)

Голи: Джиджа, 60 — Тудор, 52.

У другій парі молдавський Шериф з українським воротарем Максимом Ковалем у воротах розгромно поступився ізраїльському Маккабі Хафа (1:3). При цьому основний час закінчився із рахунком 2:1 на користь ізраїльської команди, яка потім за 30 хвилин ще двічі засмутила українського голкіпера.

Маккабі Хайфа — Шериф 4:1 (перший матч 0:1)

Голи: Чері, 33, Джабер, 85, Давід, 105+2, Шуранов, 107 — Талаль, 20 (з пенальті).

У ще одній парі турецький Галатасарай мінімально обіграв литовський Жальгіріс із рахунком 1:0 після гостьової нічиї — 2:2. Перемогу туркам приніс єдиний м'яч у виконанні Дріс Мертенс.

Галатасарай — Жальгіріс 1:0 (перший матч 2:2)

Гол: Мертенс, 31.

Результати інших матчів другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів:

Астана — Динамо Загреб 0:2 (перший матч 0:4)

Голи: Марочкін, 24 (автогол), Марін, 89.

Генк — Серветт 2:2 (перший матч 1:1, по пенальті 3:4)

Голи: Трезор, 28, Арокодаре, 51 — Конья, 36, Бедія, 63.

Молде — ХІК 2:0 (перший матч 0:1)

Голи: Еріксен, 74, Брингільдсен, 89.

Хекен — Клаксвік 3:3 (перший матч 0:0, по пенальті 3:4)

Голи: Сана, 24, Лаюні, 48, Садік, 105+1 — Фредеріксберг, 17, 53, Абрахамссон, 109 (автогол).

Копенгаген — Брейдаблік 6:3 (перший матч 2:0)

Голи: Гонсалвеш, 33, Ачурі, 35, Ларссон, 37, Оскарссон, 45+1, 47, 56 — Сванторссон, 9, Стейндорссон, 51, Гуннлаугссон, 75.

Таким чином, сформувалися пари третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів:

Ракув (Польща) — Аріс (Кіпр)

Слован Братислава (Словаччина) — Маккабі Хайфа (Ізраїль)

АЕК (Греція) — Динамо Загреб (Хорватія)

Олімпія Любляна (Словенія) — Галатасарай (Туреччина)

Копенгаген (Данія) — Спарта Прага (Чехія)

Клаксвік (Фарерські острови) — Молде (Норвегія)

Брага (Португалія) — ТСЦ Бачка Топала (Сербія)

Рейнджерс (Шотландія) — Серветт (Швейцарія)

Панатінаїкос (Греція) — Марсель (Франція)

ПСВ (Нідерланди) — Штурм (Австрія)

Нагадаємо, перші матчі цієї стадії турніру пройдуть 8-9 серпня, а зустрічі у відповідь — 15-16 серпня.