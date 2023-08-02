Кваліфікація Ліги чемпіонів. Ракув із Кочергіним пройшов Карабах, Шериф із Ковалем вилетів до Ліги Європи

02 серпня 2023

Максим Коваль, ФК Шериф

Відбулися чергові матчі другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів.

Сьогодні, 2 серпня, пройшли матчі-відповіді другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів.

У першій парі польський Ракув зіграв унічию з азербайджанським Карабахом (1:1) та за сумою двох ігор пройшов у наступний раунд відбору. Українець Владислав Кочергін із Ракува з'явився на полі на 61 хвилині.

Карабах — Ракув 1:1 (перший матч 2:3)
Голи: Джиджа, 60 — Тудор, 52.

У другій парі молдавський Шериф з українським воротарем Максимом Ковалем у воротах розгромно поступився ізраїльському Маккабі Хафа (1:3). При цьому основний час закінчився із рахунком 2:1 на користь ізраїльської команди, яка потім за 30 хвилин ще двічі засмутила українського голкіпера.

Маккабі Хайфа — Шериф 4:1 (перший матч 0:1)
Голи: Чері, 33, Джабер, 85, Давід, 105+2, Шуранов, 107 — Талаль, 20 (з пенальті).

У ще одній парі турецький Галатасарай мінімально обіграв литовський Жальгіріс із рахунком 1:0 після гостьової нічиї — 2:2. Перемогу туркам приніс єдиний м'яч у виконанні Дріс Мертенс.

Галатасарай — Жальгіріс 1:0 (перший матч 2:2)
Гол: Мертенс, 31.

Результати інших матчів другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів:

Астана — Динамо Загреб 0:2 (перший матч 0:4)
Голи: Марочкін, 24 (автогол), Марін, 89.

Генк — Серветт 2:2 (перший матч 1:1, по пенальті 3:4)
Голи: Трезор, 28, Арокодаре, 51 — Конья, 36, Бедія, 63.

Молде — ХІК 2:0 (перший матч 0:1)
Голи: Еріксен, 74, Брингільдсен, 89.

Хекен — Клаксвік 3:3 (перший матч 0:0, по пенальті 3:4)
Голи: Сана, 24, Лаюні, 48, Садік, 105+1 — Фредеріксберг, 17, 53, Абрахамссон, 109 (автогол).

Копенгаген — Брейдаблік 6:3 (перший матч 2:0)
Голи: Гонсалвеш, 33, Ачурі, 35, Ларссон, 37, Оскарссон, 45+1, 47, 56 — Сванторссон, 9, Стейндорссон, 51, Гуннлаугссон, 75.

Таким чином, сформувалися пари третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів:

Ракув (Польща) — Аріс (Кіпр)

Слован Братислава (Словаччина) — Маккабі Хайфа (Ізраїль)

АЕК (Греція) — Динамо Загреб (Хорватія)

Олімпія Любляна (Словенія) — Галатасарай (Туреччина)

Копенгаген (Данія) — Спарта Прага (Чехія)

Клаксвік (Фарерські острови) — Молде (Норвегія)

Брага (Португалія) — ТСЦ Бачка Топала (Сербія)

Рейнджерс (Шотландія) — Серветт (Швейцарія)

Панатінаїкос (Греція) — Марсель (Франція)

ПСВ (Нідерланди) — Штурм (Австрія)

Нагадаємо, перші матчі цієї стадії турніру пройдуть 8-9 серпня, а зустрічі у відповідь — 15-16 серпня.

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