Лудогорець не зміг пройти Олімпію без Пластуна, Слован Братислава обіграв Зрінські та інші результати Ліги чемпіонів

Завершилися кваліфікаційні матчі головного єврокубка.

01 липня, відбулися матчі-відповіді другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів, серед яких була команда, де виступають українські футболісти.

У матчі між БАТЕ і Арісом результативну перемогу здобув клуб з Кіпру.

У першому таймі рахунок був рівним, проте у другій половині зустрічі гості встановили комфортний результат та перемогли з загальним рахунком 11:5.

БАТЕ — Аріс 3:5

Голи: Громико, 25, Мартинов, 48, Лаптєв, 90 — Бабіка, 8, Гоміс, 26, Кажу, 35, Бенгтссон, 56, Стенпінські, 74.

Олімпія зуміла провести вирішальний гол у протистоянні з Лудогорцем у доданий час другого тайму.

Колектив з Болгарії міг у меншості та без участі Ігоря Пластуна перевести гру у овертайми, втім Кирило Десподов не реалізував одинадцятиметровий удар.

Олімпія Любляна — Лудогорець 2:1

Голи: Елснік, 18, 90 — Десподов, 15.

Червона картка: Сон, 83.

У доданий час другого тайму Кирило Десподов (Лудогорець) не реалізував пенальті.

Зрінські створив камбек зі Слованом, проте не вийшов до наступного раунду.

Боснійському клубу не вистачила для проходу одного голу.

Слован Братислава — Зрінські 2:2

Голи: Чаврич, 5, Зуберу, 66 — Барішич, 75, Іванчич, 90.