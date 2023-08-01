Шахтар проводитиме матчі Ліги чемпіонів у Німеччині

"Гірники" повернуть єврокубковий турнір до Гамбурга, де його не було 17 років.

Донецький Шахтар проводитиме домашні матчі Ліги чемпіонів у німецькому Гамбурзі, повідомляє Bild.

За інформацією джерела, керівництво донецького клубу звернулося до Гамбурга із проханням проведення єврокубкових матчів на Фолькспаркштадіоні.

Зазначимо, що домашня арена німецького клубу вміщує 57 тисяч уболівальників.

Раніше була інформація, що Шахтар не хоче виступати у Польщі, де минулого сезону виступав у Варшаві.

Також додамо, що востаннє Гамбург приймав матч Ліги чемпіонів у грудні 2006 року, коли місцева команда обіграла ЦСКА із країни-404. Зараз Гамбург виступає у другій Бундеслізі.