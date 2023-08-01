Панатінаїкос — Дніпро-1: відео онлайн-трансляція матчу 01.08.2023

Сьогодні, 1 серпня, відбудеться матч-відповідь другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів, у якому Дніпро-1 у гостях зустрінеться із грецьким Панатінаїкосом.
Перша зустріч між командами закінчилася поразкою команди Олександра Кучера з рахунком 1:3.
Для дніпрян це буде друга офіційна гра цього сезону, оскільки вони пропускали перший тур УПЛ через єврокубки. У цей же час грецька команда також не проводила поєдинків, готуючись до зустрічі у відповідь.
Початок матчу запланований на 20:30 за київським часом.
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Раніше своїми думками про майбутню зустріч поділився головний тренер дніпрян Олександр Кучер.