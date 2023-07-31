Кучер: Ми повинні показати усім, що ми — українці!

До вашої уваги передматчева пресконференція головного тренера СК Дніпро-1.

Олександр Кучер дав свій коментар напередодні матчу-відповіді 2 раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти Панатінаїкоса. Нагадаємо, що у першому матчі українська команда програла (1:3).

"Звичайно, Панатінаїкос досвідчена команда, в складі якої багато кваліфікованих гравців – ті ж Джурічіч, Єдвар, Бернар, Шпорар. У них дуже потужна атака, яка і грає в футбол, і вміє грати в футбол.

Те, що з нами трапилося у першому матчі, то, звичайно, від того, що нам не вистачило того досвіду, котрий був у Панатінаїкосу. Ми тільки другий рік граємо у єврокубках, а кваліфікація Ліги Чемпіонів – то для нас взагалі дебют. І десь ми трохи злякалися, може перенервували. Перший тайм ми провалили і не грали у той футбол, в який ми домовлялися.

Звичайно, що завтра для здобуття позитивного результату ми повинні вийти агресивними, з великим бажанням. Ми повинні показати усім, що ми – Українці, які знають свою ціль і йдуть до неї", — наводить слова Кучера офіційний сайт Дніпра-1.

Нагадаємо, матч кваліфікації Ліги чемпіонів Панатінаїкос – Дніпро-1 відбудеться завтра, 1 серпня, о 20:30.