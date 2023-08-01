Панатінаїкос — Дніпро-1. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів

Football.ua представляє прев'ю поєдинку кваліфікації Ліги чемпіонів між Панатінаїкосом та Дніпром-1, який пройде 1 серпня та розпочнеться о 20:30.

Дніпро-1 в рамках поєдинку кваліфікації Ліги чемпіонів в ранзі гостей зіграє проти Панатінаїкоса у Греції.

ПАНАТІНАЇКОС - ДНІПРО-1

Вівторок, 1 серпня, 20:30. Стадіон Апостолос Ніколаїдіс (Афіни). Головний арбітр зустрічі - Бастіан Данкерт (Німеччина). Пряма трансляція - УНІАН та та YouTube-канал Footballhub.

Результат першого матчу: 3:1

Кваліфікація у найпрестижніший турнір Старого Світу розпочалась для Дніпра-1 поєдинком проти віцечемпіона Греції. Панатінаїкос одразу взявся до справи в першому поєдинку. Вже на 10-ій хвилині команда Кучера пропустила гол. А наприкінці зустрічі програвала — 0:3. Проте Володимир Танчик подарував надію "спортклубівцям", забивши важливий м'яч на 90-ій хвилині.

Теоретично, шанси в Дніпра-1 ще залишаються, однак практично – ліпше готуватись до Ліги Європи.

Дніпро-1 не грав матч першого туру УПЛ — поєдинок з Ворсклою, яка теж змагається на євроарені, перенесли.

Не менш важливий фактор, який безперечно зіграє на руку грекам, — підтримка місцевих фанатів. Усі квитки на цю гру були викуплені за лічені хвилини. Футбол вперше за 2,5 місяця повертається на стадіон Апостолос Ніколаїдіс. Натомість Дніпро-1 тривалий час грав при порожніх трибунах.

Безперечний плюс для Дніпра-1 — це ймовірне повернення Піхальонка. Тиждень тому Олександр не грав через пошкодження. Він останній тиждень тренувався у загальній групі й разом з усіма готується до матчу-відповіді з Панатінаїкосом.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Олександр Піхальонок:

"Очікуємо дуже тяжкий матч. Першу зустріч ми програли 1:3. Завтра будемо грати у гостях проти команди, яка буде діяти за підтримки рідних трибун, але це – Ліга Чемпіонів, і нам потрібно створити маленьке диво та віддати усі сили, щоб пройти до наступного раунду.

В складі Панатінаїкосу багато досвідчених гравців, які багато пограли в хороших чемпіонатах, тому це сильна команда. Щодо першого матчу, то ми пропустили швидкий гол, що пішло не по нашому плану. Плюс перший тайм ми зіграли не дуже добре. Після перерви ми хоча і пропустили два м’ячі, але грали набагато краще, тому вважаю, що якщо ми будемо грати, як у другому таймі минулого матчу, при цьому усунемо помилки, то результат буде за нами".

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ:

Панатінаїкос: Бріньолі — Хуан Карлос, Магнуссон, Схенкенвелд, Коцірас — Вільєна, Джуричич, Перес, Бернард — Шпорар, Паласіос

Дніпро-1: Волинець — Кравець, Сарапій, Сваток, Мірошниченко — Піхальонок, Бабенко, Третьяков, Рубчинський, Гуцуляк — Довбик.

ІСТОРІЯ ЗУСТРІЧЕЙ:

Для Дніпра-1 це лише друга єврокубкова кампанія. Тиждень тому дніпряни та Панатінаїкос провели першу зустріч в історії. В минулому сезоні команда Олександра Кучера посіла друге місце в групі Ліги конференцій, де також грали АЗ Алкмаар, Аполлон та Вадуц.

ФОРМА КОМАНД: