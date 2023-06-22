Сарапій: Панатінаїкос по статусу набагато вище за Серветт

Едуард Сарапій прокоментував підсумки єврокубкового жеребкування.

Захисник Дніпра-1 Едуард Сарапій поділився своїми думками про результати жеребкування другого відбіркового раунду Ліги чемпіонів, за підсумками якого українці мають зіграти проти грецького Панатінаїкоса.

"Ніякого передчуття про те що випаде Панатінаїкос не було, а було побажання, тому що я ніколи не був в Греції, і хотілося опинитися там і зіграти проти такої чудової команди. На мій погляд, грецький клуб по статусу набагато вище за Серветт.

Я знаю, що вони 20-разові чемпіони Греції, тому цю команду гуглити не треба. Будемо готуватися – для нас це чудовий суперник.

Щось спільне із минулим сезоном? Головне, щоб результат був іншим. Ми будемо налаштовуватися на краще, адже ми вже грали у єврокубках і тепер це для нас не новизна. Сподіваюся, що цей сезон в Європі буде кращим за минулий", - наводить слова Сарапія прес-служба клубу.

Раніше своїми думками після жеребкування поділився головний тренер Дніпра-1 Олександр Кучер.