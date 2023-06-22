Тренер Панатінаїкоса Йованович: З Дніпром-1 чекаю на дві важкі ігри, бо вважаю, що між командами є баланс

Головний тренер грецького Панатінаїкоса Іван Йованович прокоментував результати жеребкування другого відбіркового раунду Ліги чемпіонів, за підсумками якого грекам доведеться зіграти проти Дніпра-1.
"Цього літа у відбіркових турнірах до єврокубків немає легких опонентів. Як і ми, наші суперники боролися до кінця, щоби виграти чемпіонат у своїй країні. Той факт, що Дніпро-1 до кінця суперничав із Шахтарем, також показує здібності нашого опонента.
Я чекаю на дві важкі ігри, бо вважаю, що між командами є баланс. Дніпро-1 минулого сезону брав участь у Лізі Європи, провівши лише товариські матчі після того, як УПЛ було припинено з січня до літа через війну в Україні.
Цього року, після сезону змагань, вони будуть набагато краще готові та сильніші, ніж минулого року. Це дуже хороша команда, і вони, безумовно, заслуговують на нашу повагу. Безперечно, наша мета — підійти до цих ігор з максимальним ступенем готовності", - наводить слова Йовановича прес-служба клубу.
Раніше своїми думками після жеребкування поділився головний тренер Дніпра-1 Олександр Кучер.