Тренер Панатінаїкоса Йованович: З Дніпром-1 чекаю на дві важкі ігри, бо вважаю, що між командами є баланс

Наставник грецького клубу поділився своїми думками після жеребкування кваліфікації Ліги чемпіонів.

Головний тренер грецького Панатінаїкоса Іван Йованович прокоментував результати жеребкування другого відбіркового раунду Ліги чемпіонів, за підсумками якого грекам доведеться зіграти проти Дніпра-1.

"Цього літа у відбіркових турнірах до єврокубків немає легких опонентів. Як і ми, наші суперники боролися до кінця, щоби виграти чемпіонат у своїй країні. Той факт, що Дніпро-1 до кінця суперничав із Шахтарем, також показує здібності нашого опонента.

Я чекаю на дві важкі ігри, бо вважаю, що між командами є баланс. Дніпро-1 минулого сезону брав участь у Лізі Європи, провівши лише товариські матчі після того, як УПЛ було припинено з січня до літа через війну в Україні.

Цього року, після сезону змагань, вони будуть набагато краще готові та сильніші, ніж минулого року. Це дуже хороша команда, і вони, безумовно, заслуговують на нашу повагу. Безперечно, наша мета — підійти до цих ігор з максимальним ступенем готовності", - наводить слова Йовановича прес-служба клубу.

Раніше своїми думками після жеребкування поділився головний тренер Дніпра-1 Олександр Кучер.