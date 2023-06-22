Кучер: Панатінаїкос, напевно, буде фаворитом, адже і чемпіонат у них сильніше

Наставник дніпрян поділився своїми думками після жеребкування кваліфікації Ліги чемпіонів.

Головний тренер Дніпра-1 Олександр Кучер прокоментував результати жеребкування другого відбірного раунду Ліги чемпіонів, за підсумками якої українській команді випав грецький Панатінаїкос.

"Ми розуміли, які команди нам можуть дістатися на цій стадії – це, звичайно, непрості суперники. Звісно, що будемо наполегливо готуватися до цього протистояння.

Панатінаїкос, напевно, буде фаворитом, адже і чемпіонат у них сильніше, і головне, що для них вболівальники стануть 12 гравцем, які будуть палко підтримувати свою команду.

Звичайно, що для нас ці матчі будуть важкими, але у нас все одно завжди є шанси, у кожному матчі. Будемо підходити до першого матчу із максимальною концентрацією.

Є Дніпро-1, є Панатінаїкос, і все між нами буде вирішуватися на футбольному полі.

Бернард та Вербіч у складі суперника? Це дійсно знайомі для нас футболісти – з кимось разом грав, або проти когось. Але у суперника багато кваліфікованих гравців, тому ми будемо всіх їх розбирати і готуватися. Зараз і у них збори почалися, тому, звичайно, будемо за ними слідкувати. Для нас це буде дуже важливий двобій.

Зазвичай грецькі команди грають в атакуючий футбол, плюс є легіонери, котрі люблять бігти вперед, а їх в атаку будуть гнати вболівальники. Цим можна буде скористатися", - наводить слова Кучера прес-служба клубу.

Нагадаємо, в іншій парі між собою зіграють швейцарський Серветт та бельгійський Генк.

Перші матчі цієї стадії турніру пройдуть 25/26 липня, а матчі-відповіді 1/2 серпня.