Дніпро-1 зіграє з Панатінаїкосом у другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів

21 червня 2023

СК Дніпро-1

В іншій парі між собою зіграють Серветт та Генк.

Сьогодні, 21 червня, у швейцарському Ньоні пройшло жеребкування другого відбірного раунду Ліги чемпіонів.

На цій стадії турніру у боротьбу вступає Дніпро-1, який посів друге місце у турнірній таблиці УПЛ за підсумками минулого сезону.

Суперником команди Олександра Кучера буде грецький Панатінаїкос.

У другій парі між собою зіграють швейцарський Серветт та бельгійський Генк.

Перші матчі цієї стадії турніру пройдуть 25/26 липня, а матчі-відповіді — 1/2 серпня.

Раніше стали відомі результати жеребкування першого відбірного раунду Ліги чемпіонів.

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

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