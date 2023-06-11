Дімарко: Невдача в грі проти Манчестер Сіті має бути відправною точкою, але аж ніяк не фінішем

Захисник Інтера прокоментував поразку в фіналі Ліги чемпіонів УЄФА.

Міланський Інтер завершив виступи в цьогорічному розіграші Лізі чемпіонів УЄФА, програвши в Стамбулі англійському Манчестер Сіті.

Манчестер Сіті — переможець Ліги чемпіонів УЄФА-2022/23

Захисник "змій" Федеріко Дімарко після завершення гри прокоментував побачене на футбольному полі.

"Залишається лише велике розчарування, тому що ми грали на рівних проти Сіті, але це в підсумку принесло лише друге місце. Сумно програвати найважливіший матч сезону.

Така команда, як Манчестер Сіті, була створена для того, щоб виграти Лігу чемпіонів. Ми зіграли проти них у дуже конкурентний футбол сьогодні ввечері, але м’яч уперто не хотів заходити у ворота. Коли ви забиваєте, це змінює весь перебіг подій у фіналі. Але ми цього так і не зробили. Утім, я пишаюся нашою командою, тому що ми виклалися на 120 відсотків.

Ураховуючи те, що ми бачили цього сезону від Інтера в Лізі чемпіонів, я думаю, що сьогоднішній день має бути відправною точкою, але аж ніяк не фінішем", — заявив італійський фахівець.

Тим часом Манчестер Сіті здобув перемогу в Лізі чемпіонів УЄФА без жодної поразки за ходом розіграшу турніру.