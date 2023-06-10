Джеко може побити рекорд Мальдіні

Боснійському нападнику для цього треба забити в фіналі.

У фінальному поєдинку Ліги чемпіонів УЄФА-2022/23 на нас чекає протистояння між Манчестер Сіті та міланським Інтером.

Ця зустріч може подарувати футбольному світу цікавий рекорд.

Як повідомляє офіційний сайт УЄФА, Едін Джеко може перевершити досягнення Паоло Мальдіні та стати найстаршим автором голу у фіналі Ліги чемпіонів.

Італійський захисник забив у віці 36 років та 333 дні. Джеко ж наразі 37 років та 70 днів.

VBET прогнозовано вважає фаворитом Манчестер Сіті, коефіцієнт на перемогу команди Гвардіоли складає 1,48, тоді як тріумф італійців – 7. Нічийний результат в основний час оцінюється показником 4,80. ЗАБИРАЙ БОНУС 2500 ГРИВЕНЬ ВІД VBET.

Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів між Манчестер Сіті та Інтером пройде у суботу, 10 червня, о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.