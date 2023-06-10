Гвардіола: Я відчуваю, що Манчестер Сіті готовий до фіналу проти Інтера

Керманич Манчестер Сіті прокоментував прийдешній фінал Ліги чемпіонів УЄФА.

Англійський Манчестер Сіті завершує підготовку до фінального протистояння в Лізі чемпіонів УЄФА, у рамках якого зіграє в Стамбулі проти міланського Інтера.

Манчестер Сіті — Інтер. Напередодні

Головний тренер "містян" Хосеп Гвардіола напередодні гри прокоментував стан власних підопічних.

"Безумовно, перемога є нашою мрією, у цьому немає абсолютно ніяких сумнівів.

Для того, щоб досягти чогось, ви повинні мати правильну пропорцію між одержимістю, у позитивному сенсі, та бажанням і волею перемогти. Для нас цей успіх, звичайно, є великою мрією.

Чи є перемога в Лізі чемпіонів УЄФА для нас нав’язливою ідеєю? Чи просто мрією? Можливо. І те, і інше, у рівній пропорції. Якщо ви перемагаєте в Лізі чемпіонів, то це значить, що ви досягли вершини як гравець і як команда.

Нам потрібно знайти спосіб виграти перший. Це буде неймовірно для гравців, для клубу, уболівальників. Просто неймовірно.

Цей день повинен стати днем для святкування, днем для щастя вболівальників Інтера та Манчестер Сіті. Те, що було поміж нашим клубом й УЄФА залишилось у минулому. Ми беззастережно підтримуємо те, що робить УЄФА, і фанати більше не збираються освистувати гімн Ліги чемпіонів. Підтримувати команду, підтримувати гру і намагатись отримати задоволення — ось, що вони будуть робити.

Я тут не для того, щоб обговорювати середні показники результативності Ерлінга Голанда. Якщо у вас є сумніви щодо того, що він може забивати стільки ж голів і надалі, то ви — дуже бідна людина. У мене немає жодних сумнівів у тому, що він буде готовий допомогти нам виграти Лігу чемпіонів.

У чому секрет успіху в цьому турнірі? Мати хороших гравців. У мене був Мессі в минулому в Барсі, а зараз є Голанд. Я не жартую! Це правда. Кожен менеджер, який досяг успіху, мав сильну команду та виняткових гравців у її складі. Я ніколи не забивав гол у ролі тренера.

Дует де Брюйне та Голанда? Це було кохання з першого погляду. Цей зв’язок — це те, що я не можу пояснити. Ви просто маєте почуття до партнера за командою. Ви розумієте, чого він хоче. Він розуміє, що ви можете для нього зробити.

Ерлінг почав забивати з неймовірною швидкістю, і це допомогло йому заспокоїтись. Навіть в останніх іграх, коли майже не забивав, він був дуже важливим для нас у інший спосіб.

Я хотів би вам зараз розповісти про висновки після того фінального матчу проти Челсі, але в мене їх немає. Це була інша гра, інший час, інші гравці. Ми теж прагнули до успіху й до того, щоб зіграти в хорошу гру проти Челсі, але це не спрацювало. Ось чому всі люди казали, що все пішло не так.

Завтра у нас будуть такі самі наміри. У нас буде план на гру, ідея, яку ми передаватимемо гравцям. Якщо все буде добре, день буде хорошим. Якщо піде не так, день буде поганим. Ми готові. Я відчуваю, що ми готові, і гравці віддаватимуться абсолютно повністю. Час діяти.

Коли ти граєш у фіналі, важливо мати стабільність у тому, що ти маєш робити. Але у фіналі є моменти, які можуть зробити гру божевільною. У такі моменти немає тактики, є лише бажання перемогти.

Це залежить від гри і того, що відбувається. Але у фіналі треба бути стабільним. Добре захищайтеся, атакуйте та контролюйте гру. Ви повинні бути терплячі. Найважливіше думати, якщо 0:0, то ми не програємо. Італійські команди за рахунку 0:0 можуть думати, що вони перемагають, але це не так.

Я думаю, що найбільша помилка, яку ми можемо зробити, це забути, що це — фінал Ліги чемпіонів. Люди можуть бачити все, що хочуть, але в нашій свідомості немає фаворитів.

Ви можете побачити характер команди, коли ви досягаєте цих етапів, ви можете побачити, чи хоче команда рухатися вперед, чи починає ховатись від відповідальності. Завтра для нас не буде нічого нового в цьому плані. Це — гарний час для всіх нас, щоб вийти на нову висоту.

Ми любимо тиск. Так, ми дійсно це любимо. Тиск змусить вас бігати швидше, стрибати вище, бути більш зосередженим — це те, що потрібно для таких ігор. Ми повинні це прийняти", — заявив іспанський фахівець.

Матч Манчестер Сіті — Інтер відбудеться 10 червня, о 22:00.