Індзагі: Інтер буде боротись за кожен сантиметр футбольного поля проти дуже сильної команди

Керманич Інтера прокоментував прийдешній фінал Ліги чемпіонів УЄФА.

Міланський Інтер завершує підготовку до фінального протистояння в Лізі чемпіонів УЄФА, у рамках якого зіграє в Стамбулі проти англійського Манчестер Сіті.

Манчестер Сіті — Інтер. Напередодні

Головний тренер "змій" Сімоне Індзагі напередодні гри прокоментував стан власних підопічних.

"Ми знаємо, у матчі якого рівня нам доведеться зіграти. Сіті є найсильнішою командою в світі станом на зараз, але ми розуміємо своє завдання й пишаємось тим, що зайшли так далеко. Ми зробимо все, щоб зіграти гру з неймовірною концентрацією, нам доведеться обмежити кількість помилок і зробити все можливе проти дуже сильної команди.

Завтра для нас буде 57 гра в цьому сезоні. Це була дуже довга подорож, тоді як перші 56 ігор дозволили нам зіграти в завтрашній грі. У нас були складні моменти, під час проходження через які ми виросли. Хлопці дуже добре вміли згуртовуватись у потрібний момент та всі разом доклали шалених зусиль, які й привели нас сюди.

Після перемоги а фіналі Кубка Італії в нас було мало часу для того, щоб подумати про те, чого саме ми досягли, тому що разом із тим ми мали й завершувати чемпіонат. Зараз ми зосереджені лише на одному матчі й ми знаємо, що завтра ми будемо боротись за кожен сантиметр футбольного поля проти дуже сильної команди.

Півзахист у цій грі буде дуже важливим, але завтра ноги, голова і серце будуть ще важливіші. Ноги будуть потрібні для подолання додаткової дистанції, голова, щоб залишатись при ясному розумі в усіх моментах матчу, а серце дозволить знайти енергію, про яку ви навіть не здогадуєтесь, що вона у вас є.

Так, завтра у нас є чудова можливість написати історію нашого Клубу. Ми знаємо, що це буде дуже важко, але ми спробуємо це зробити разом Саме це привело нас сюди і ми разом спробуємо зробити наші справи.

Я, команда та персонал почуваємо себе доволі спокійно. Очевидно, що чим ближче матч, тим більше зростає напруга. Ми знаємо, що цей матч означає для всіх: для клубу, для команди та для вболівальників, які завжди супроводжували нас. Ми ніколи не були самотні, від півфінальних дербі до всіх європейських виїзних ігор.

Мені пощастило тренувати групу справжніх чоловіків, яких я б ні на кого не проміняв. Ця команда приносила мені велике задоволення та радість протягом 20 місяців, яку ми також змогли подарувати клубам і вболівальникам. Хлопці досить спокійні ц добре тренуються. У нас ще є деякі сумніви, але Мхітарян і Корреа начебто відновлюються. Сьогодні буде ще останнє тренування на стадіоні, а завтра подивимось на те, як футболісти прокинуться.

Сьогодні відбулось останнє тренування перед грою, а лише вчора Мхітарян провів перше повноцінне тренування після 22 днів відсутності через травму. Почував себе добре.

Щодо президента, я задоволений його словами перед грою. На нашому шляху були й складні моменти, і його слова втішання і його телефонні дзвінки додали мені, команді та моїм співробітникам величезної наснаги.

Ми знаємо силу Сіті, силу Голанда, він потребуватиме спеціального нагляду, як і всі гравці атаки суперників. Зрозуміло, що ми щось підготували для того, аби їм усім протидіяти, але весь Інтер повинен вміти обмежувати весь Манчестер Сіті.

Окрім цього, ми завжди відпрацьовували пенальті впродовж сезону, і ми спробуємо їх знову сьогодні, ми приділяємо максимальну увагу всьому під час підготовки. Захист Сіті дуже міцний і програвав мало боротьби останнім часом. Ви повинні зіграти в дуже хороший футбол загалом, окрім базових схем, які ми й так вивчили за цей рік.

Ми протистоятимемо команді, яка потребує абсолютної поваги, і ми спробуємо зіграти матч, який буде гідним фіналу.

Це природно, що участь трьох італійських команд була важливою для всього нашого футболу. Мені дуже шкода Рому та Фіорентину, які зіграли чудові матчі. Тепер наша черга, але незалежно від того, як закінчиться наша гра й як закінчились інші матчі цього року, ми маємо вітати досягнення з трьома фіналістами в усіх єврокубках. Це прекрасний сигнал для італійського футболу.

У перші п’ять місяців цього сезону я, на жаль, не міг вибрати гравців до стартового складу, що я робив в останні кілька місяців, і це було помітно за результатами.

Але мені пощастило тренувати гравців, які знають, як грати в цих матчах, у нас є гравці, які грали у багатьох важливих матчах, чемпіони світу та Європи, які грали у багатьох фіналах. Ми повинні мати ясний розу, добре грати та керувати деталями, які роблять різницю", — заявив італійський фахівець.

Матч Манчестер Сіті — Інтер відбудеться 10 червня, о 22:00.