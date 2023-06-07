Манчестер Сіті — Інтер: онлайн-трансляція фіналу Ліги чемпіонів 10.06.2023

Онлайн-трансляція фіналу головного за значимістю єврокубкового турніру.

У фінальному поєдинку Ліги чемпіонів УЄФА-2022/23 на нас чекає протистояння між Манчестер Сіті та міланським Інтером.

Гра пройде на Олімпійському стадіоні імені Ататюрка у Стамбулі (Туреччина). Стартовий свисток пролунає 10 червня о 22:00 за київським часом.

На шляху до фіналу ЛЧ Манчестер Сіті за підсумками двоматчевих протистоянь у плей-оф пройшов РБ Лейпциг, мюнхенську Баварію та мадридський Реал. Інтер, у свою чергу, обіграв Порту, лісабонську Бенфіку та Мілан.

Дивитись онлайн-трансляцію матчу Манчестер Сіті — Інтер:

Буде доступна у день матчу...

Більше того, в Україні фінал Ліги чемпіонів між Манчестер Сіті та Інтером транслюватиме медіасервіс MEGOGO.

Нагадаємо, матч Манчестер Сіті — Інтер відбудеться у суботу, 10 червня, о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.

VBET прогнозовано вважає фаворитом Манчестер Сіті, коефіцієнт на перемогу команди Гвардіоли складає 1,49, тоді як тріумф італійців – 6,90. ЗАБИРАЙ БОНУС 2500 ГРИВЕНЬ ВІД VBET.