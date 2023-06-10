Де Брюйне: Постараємося зробити завтра те саме, що й завжди

Бельгійський півзахисник — про фінал Ліги чемпіонів.

Півзахисник Манчестер Сіті Кевін Де Брюйне почуває себе впевнено перед фінальною грою та вірить, що його команда може виграти турнір.

"Я у цьому клубі вже дуже давно. Для мене це були неймовірні вісім років. Безперечно, у мене було багато яскравих моментів. Ми брали участь у цьому турнірі, але поки що так і не змогли його виграти. Відчуваю, що ми були стабільними у Лізі чемпіонів, і нам просто потрібно знайти спосіб виграти її вперше. Це стане грандіозним успіхом для гравців, клубу та вболівальників.

Ми багато працюємо, щоб демонструвати максимум своїх здібностей. Нам вдалося виграти багато матчів та трофеїв на внутрішній арені. Всі знають, як ми граємо, як ми влаштовані як команда, в атаці та обороні. Просто постараємося зробити завтра те саме, що й завжди.

Ми знаємо, що являє собою Інтер. Він зазвичай грає за схемою 3-5-2 або 5-3-2, з двома нападниками та активними захисниками. Він дуже добре захищається, тому ми не чекаємо відкритої гри. Не варто нервувати через це. Спочатку буде виникати не так багато моментів. Ми маємо постаратися зіграти так, як уміємо, а там, сподіваюся, будуть і гольові моменти.

Якщо ти виграв Лігу чемпіонів, то досяг однієї з головних цілей, яких можеш досягти як гравець та частина команди. Приголомшливо вже просто рік у рік брати участь у цьому змаганні. Мені випала можливість зіграти проти низки неймовірних футболістів. Завтра ми матимемо шанс підвести цьому межу", — наводить слова Де Брюйне офіційний сайт УЄФА.

VBET прогнозовано вважає фаворитом Манчестер Сіті, коефіцієнт на перемогу команди Гвардіоли складає 1,48, тоді як тріумф італійців – 7. Нічийний результат в основний час оцінюється показником 4,80. ЗАБИРАЙ БОНУС 2500 ГРИВЕНЬ ВІД VBET.

Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів між Манчестер Сіті та Інтером пройде у суботу, 10 червня, о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.