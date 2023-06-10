Дарміан: Добре знаю Манчестер Сіті, ми маємо зіграти ідеально

Італійський захисник висловився напередодні фінального матчу.

Захисник Інтера Маттео пригадав свої виступи у складі Манчестер Юнайтед та висловив задоволення щодо комплектації складу своєї команди.

"Усі ми дуже раді бути тут і пишаємось можливістю грати у фіналі Ліги чемпіонів. Це буде особливий матч для кожного з нас. Ми дуже добре підготувалися до цієї гри та постараємося зіграти на максимумі.

Завтра на нас чекає непростий матч. Ми добре знаємо, який високий клас у Манчестер Сіті та його гравців. Ми повинні бути готовими та уважними.

Я добре знаю Сіті, я грав проти них, коли виступав за Манчестер Юнайтед. Ми маємо зіграти ідеально. Потрібно показати свою гру. Ми маємо зіграти всім серцем. Ми в хорошій фізичній та психологічній формі, нам треба показати це завтра. Ми знаємо їхні сильні сторони. Потрібно приймати вірні рішення на різних відрізках матчу.

Важливо, що у нас у команді мікс італійських гравців із представниками інших національностей. Ми чудова команда, і нам подобається бути разом", — наводить слова захисника офіційний сайт УЄФА.

VBET прогнозовано вважає фаворитом Манчестер Сіті, коефіцієнт на перемогу команди Гвардіоли складає 1,48, тоді як тріумф італійців – 7. Нічийний результат в основний час оцінюється показником 4,80. ЗАБИРАЙ БОНУС 2500 ГРИВЕНЬ ВІД VBET.

Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів між Манчестер Сіті та Інтером пройде у суботу, 10 червня, о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.