Лаутаро: Манчестер Сіті — міцний горішок

Аргентинець — про фінал Ліги чемпіонів.

Нападник Інтера Лаутаро Мартінес пригадав емоції від фіналу чемпіонату світу, зазначив, що Манчестер Сіті — дуже сильний супротивник, але запевнив, що його команда покаже характер.

"Фінал Ліги чемпіонів та фінал чемпіонату світу — два найважливіші матчі у футбольному світі. Футболка змінюється, а почуття ті самі. Ми тут завдяки нашим старанням. Команда чудово попрацювала. Головне тепер – досягти мети. Ми всього за один крок.

Знаємо, що Манчестер Сіті – міцний горішок. У них багато класних гравців, але Сіті добре діє як команда. Ми добре підготувалися до цієї гри. Тепер треба показати це на полі. Цей сезон чудово складається для мене. Я дуже радий. Сподіваюся, ми завершимо його на високій ноті.

Ми потрапили до непростої групи. Але добре впоралися зі своїм завданням. Ми дійшли до фіналу завдяки нашим старанням та старанній праці. Я відчуваю відповідальність і намагаюся вчитися щодня. Ми всі будемо готові.

Ми віримо, що нам під силу повернути трофей у Мілан. Це мрія. Велика мрія. Ми витратили чимало сил, щоб дістатися до цієї стадії, і тепер ми за крок від нашої мети. Ми повинні викластися на повну. Завтра треба показати характер, зіграти всім серцем та виявити волю до перемоги, щоб завоювати цей трофей", — наводить слова Лаутаро офіційний сайт УЄФА.

VBET прогнозовано вважає фаворитом Манчестер Сіті, коефіцієнт на перемогу команди Гвардіоли складає 1,48, тоді як тріумф італійців – 7. Нічийний результат в основний час оцінюється показником 4,80. ЗАБИРАЙ БОНУС 2500 ГРИВЕНЬ ВІД VBET.

Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів між Манчестер Сіті та Інтером пройде у суботу, 10 червня, о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.