Діаш: Вважаємо, що у фінальній грі немає фаворита

Португальський захисник — про майбутній матч.

Центральний захисник Манчестер Сіті Рубен Діаш вважає, що в фінальній парі немає фаворита та вірить, що його команда у відмінній формі.

"Найбільша помилка, яку ми можемо зробити, це забути, що це фінал. Люди можуть говорити все, що хочуть, але ми вважаємо, що у цій грі немає фаворита. Фаворитом можна стати лише тоді, коли виходиш на поле та починаєш щось робити.

Кожен сезон відрізняється. Щороку наше головне випробування – пошук балансу при тих ресурсах, що у нас є. Думаю, всі ми можемо погодитися, що цього сезону ми набули особливого балансу. Відчуваю, що відколи я прийшов у цей клуб, ми створили дуже хорошу, збалансовану і сильну команду. На даний момент ми виграли два трофеї. Прагнемо останнього і зробимо все можливе, щоб його завоювати.

Говорю про це вже давно. У лютому настає наш найкращий період. З цього часу наша команда незмінно демонструє себе з найкращого боку. Завтрашній день не стане винятком. Це ще одна нагода для всіх нас проявити себе. Ми маємо групу з п'яти капітанів, але кожен із нас сам по собі капітан. Кожен може сказати своє слово на полі. Це наша особлива якість. Кожен гравець був лідером у минулому. Ми зібрали цих футболістів разом. Коли потрібний момент настає, ми знаємо, що час діяти.

Небезпеку становлять не тільки один, два або три гравці. Ми знаємо, що помилимося, якщо не приділимо хоч комусь достатньої уваги. Не збираємося припускатися цієї помилки", — наводить слова Діаша офіційний сайт УЄФА.

VBET прогнозовано вважає фаворитом Манчестер Сіті, коефіцієнт на перемогу команди Гвардіоли складає 1,48, тоді як тріумф італійців – 7. Нічийний результат в основний час оцінюється показником 4,80. ЗАБИРАЙ БОНУС 2500 ГРИВЕНЬ ВІД VBET.

Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів між Манчестер Сіті та Інтером пройде у суботу, 10 червня, о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.