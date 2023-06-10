Манчестер Сіті — Інтер. Анонс і прогноз на фінал Ліги чемпіонів 10.06.2023

Football.ua представляє прев'ю до фінального матчу Ліги чемпіонів, який пройде 10 червня і розпочнеться о 22:00.

У рамках фінального матчу Ліги чемпіонів УЄФА-2022/23 на нас чекає очне протистояння між Манчестер Сіті та міланським Інтером, яке пройде на Олімпійському стадіоні імені Ататюрка у Стамбулі (Туреччина).

СУБОТА, 10 ЧЕРВНЯ, 22:00. ОЛІМПІЙСЬКИЙ СТАДІОН ІМЕНІ АТАТЮРКА, СТАМБУЛ (ТУРЕЧЧИНА). ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ШИМОН МАРЦИНЯК (ПОЛЬЩА). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Манчестер Сіті націлений на виграш історичного требла. Ліга чемпіонів — поки що єдина нездійсненна мрія Хосепа Гвардіоли на посаді головного тренера "містян", але по завершенню цього сезону все може змінитися. Іспанський фахівець зібрав справді неймовірну команду, якій у минулі роки не вистачало такого результативного бомбардира, як Ерлінг Голанд. Цей колектив Гвардіоли може вже сьогодні вписати своє ім'я в історію європейського футболу і не тільки.

Тактична футбольна філософія Гвардіоли для багатьох також не стане великим сюрпризом. Манчестер Сіті звик домінувати на футбольному полі, проте у нинішній кампанії не обійшлося без тактичних сюрпризів від керманича "містян". Так, наприклад, після переходу Жоау Канселу в Баварію чинний чемпіон Англії та володар Кубка Англії звик задіяти в лінії півзахисту Джона Стоунза, який при атаці створює чисельну перевагу в центрі поля, а при обороні готовий зміститися в лінію оборони та перебудувати команду у більш звичну гру із чотирма захисниками, а не з трьома. Багато таких тактичних сюрпризів допомогли Гвардіолі та його команді виграти ту ж чемпіонську гонку з лондонським Арсеналом у Прем'єр-лізі, а наявність такого досвідченого та холоднокровного капітана як Ілкай Гюндоган залишає небагато шансів майбутньому супернику Ман Сіті на папері.

Інтер вважається явним аутсайдером у майбутньому протистоянні, і це не тільки тому, що Манчестер Сіті перебуває просто у неймовірній формі та виглядає на завершальному етапі цієї кампанії колективом, який просто неможливо зупинити. Існує думка, що "нерадзуррі" відверто пощастило з сіткою під час жеребкування, і ця думка не є небезпідставною. Якщо Інтер у плей-оф пройшов Порту, лісабонську Бенфіку та Мілан, то "містяни", напевно, розібралися на шляху до фіналу з усіма головними фаворитами на тріумф у Лізі чемпіонів в особі Парі Сен-Жермен, мюнхенської Баварії та мадридського Реалу.

У тактичному плані головний тренер Інтера Сімоне Індзагі є скоріше послідовником Антоніо Конте, якого він й змінив на цій посаді в 2021 році. Індзагі-молодший робить ставку в першу чергу на латералей та гру в три захисники, при цьому в атаці залучає більш мобільного та цікавого Лаутаро Мартінеса, який ідеально доповнює більш типового і прагматичного центрфорварда в особі Едіна Джеко або Ромелу Лукаку. З огляду на стиль Манчестер Сіті, цілком очікувано побачити від Інтера гру другим номером та ставку на контратаки разом зі стандартами. Напевно, у нинішніх реаліях це єдиний спосіб досягти успіху проти таких команд, як "містяни".

VBET прогнозовано вважає фаворитом Манчестер Сіті, коефіцієнт на перемогу команди Гвардіоли складає 1,48, тоді як тріумф італійців – 7. Нічийний результат в основний час оцінюється показником 4,80. ЗАБИРАЙ БОНУС 2500 ГРИВЕНЬ ВІД VBET.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер, Діаш, Аке — Стоунз, Родрі — Бернарду Сілва, де Брюйне, Гюндоган, Гріліш — Голанд

Інтер: Онана — Дарміан, Ачербі, Бастоні — Думфріс, Барелла, Чалханоглу, Мхітарян — Дімарко — Лаутаро Мартінес, Джеко

Не зіграють: ... — ...

Під питанням: Вокер — Мхітарян, Корреа

СІТКА ПЛЕЙ-ОФ ЛІГИ ЧЕМПІОНІВ

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола: "Треба радіти, коли виходиш у фінал Ліги чемпіонів. Треба сказати, що фінал проти італійського клубу — не найкращий подарунок. Інтер — конкурентоспроможна команда. Після цього півфіналу команду сильно хвалитимуть, але у нас є час, щоб підготуватися до гри психологічно".

Головний тренер Інтера Сімоне Індзагі: "Фінал був для нас мрією, але ми завжди в неї вірили. Пишаюся, що працюю в цьому клубі. Ніхто нічого нам не подарував, ми все це заслужили. І тепер наша мрія про фінал стала реальністю. Ми пройшли дуже нелегкий шлях. Перемога в дербі у півфіналі особливо порадувала".

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