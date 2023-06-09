Роберто Манчіні: Манчестер Сіті Гвардіоли — це не найсильніша команда світу, але вони знають, як грати найкраще

Фахівець вважає, що у "містян" є слабкі сторони.

Колишній наставник Інтера і Манчестер Сіті, нинішній головний тренер збірної Італії Роберто Манчіні висловився перед фіналом Ліги чемпіонів між "нерадзуррі" та "містянами".

"Перед фіналом не може бути прогнозів. Манчестер Сіті Гвардіоли – це не найсильніша команда світу, але вони знають, як грати найкраще.

Сімоне Індзагі? Бачив його зростання як гравця та тренера. Вірте у нього. Чи не він був мішенню критиків ще кілька тижнів тому? Робота тренера нелегка", – сказав Роберто Манчіні в інтерв'ю La Stampa.

Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів між Манчестер Сіті та Інтером пройде у суботу, 10 червня, о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.