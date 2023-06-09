Де Брюйне: Ніхто в Манчестер Сіті не вважає, що з Інтером буде легко

Півзахисник Манчестер Сіті Кевін Де Брюйне висловився про майбутній фінал Ліги чемпіонів проти Інтера.
"Я не думаю, що ми гратимемо якось інакше. Можливо, будуть якісь зміни порівняно з тим, що було два роки тому, але не думаю, що вони сильно помітні. Ви не зможете потрапити до фіналу Ліги чемпіонів, якщо не є сильною командою. Інтер завоював Кубок Італії, виграв майже всі матчі наприкінці сезону. Це команда із чіткою ідентичністю, чітко визначеним стилем гри. Ніхто з нас не вважає, що з Інтером буде легко.
Фінал завжди починається з того, що дві команди мають однакові шанси. Ми повинні забивати більше, ніж вони, захищатися краще, ніж вони — одна й та сама історія у кожному матчі... Чесно кажучи, я думаю, що ключ у тому, щоб грати так, як ми вміємо. Це правда, що вони мають свій стиль, але й у нас свій. Вони різні, але обидва працюють", – цитує бельгійця La Gazzetta dello Sport.
Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів між Манчестер Сіті та Інтером пройде у суботу, 10 червня, о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.