Де Брюйне: Ніхто в Манчестер Сіті не вважає, що з Інтером буде легко

Думки бельгійського хавбека перед фіналом Ліги чемпіонів.

Півзахисник Манчестер Сіті Кевін Де Брюйне висловився про майбутній фінал Ліги чемпіонів проти Інтера.

"Я не думаю, що ми гратимемо якось інакше. Можливо, будуть якісь зміни порівняно з тим, що було два роки тому, але не думаю, що вони сильно помітні. Ви не зможете потрапити до фіналу Ліги чемпіонів, якщо не є сильною командою. Інтер завоював Кубок Італії, виграв майже всі матчі наприкінці сезону. Це команда із чіткою ідентичністю, чітко визначеним стилем гри. Ніхто з нас не вважає, що з Інтером буде легко.

Фінал завжди починається з того, що дві команди мають однакові шанси. Ми повинні забивати більше, ніж вони, захищатися краще, ніж вони — одна й та сама історія у кожному матчі... Чесно кажучи, я думаю, що ключ у тому, щоб грати так, як ми вміємо. Це правда, що вони мають свій стиль, але й у нас свій. Вони різні, але обидва працюють", – цитує бельгійця La Gazzetta dello Sport.

Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів між Манчестер Сіті та Інтером пройде у суботу, 10 червня, о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.