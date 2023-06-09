Голанд: Проти такої команди, як Інтер, слід зіграти на максимумі

09 червня 2023

ЕРЛІНГ ГОЛАНД, GETTY IMAGES

Норвежець не може дочекатись моменту виходу на поле у фіналі Ліги чемпіонів.

Нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд висловився про майбутній фінал Ліги чемпіонів проти Інтера.

"Це буде особливий момент. Я завжди мріяв зіграти у фіналі Ліги чемпіонів, для мене честь взяти у ньому участь. Але, окрім цього, потрібно ще зробити свою роботу.

Ми провели неймовірний сезон та маємо завершити його якнайкраще. Ми всі готові викластися повністю, щоб узяти гору у цьому фіналі. Проти такої команди, як Інтер, слід зіграти на максимумі. Ми з нетерпінням чекаємо на момент виходу на поле", — цитує форварда офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів між Манчестер Сіті та Інтером пройде у суботу, 10 червня, о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.

команди
статті на тему:
Артем Бондаренко, скріншот ПРОФУТБОЛ Digital 09 червня 2023 Бондаренко: Будемо щасливі, якщо до складу молодіжної збірної U-21 додадуть Мудрика, Судакова і Трубіна
Семен Вовченко, НК Верес 09 червня 2023 Вовченко: Від дуелі із Металургом я очікую лише перемоги
Конрад Лаймер, ФК Баварія 09 червня 2023 Офіційно: Лаймер — гравець Баварії
   