Голанд: Проти такої команди, як Інтер, слід зіграти на максимумі

Норвежець не може дочекатись моменту виходу на поле у фіналі Ліги чемпіонів.

Нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд висловився про майбутній фінал Ліги чемпіонів проти Інтера.

"Це буде особливий момент. Я завжди мріяв зіграти у фіналі Ліги чемпіонів, для мене честь взяти у ньому участь. Але, окрім цього, потрібно ще зробити свою роботу.

Ми провели неймовірний сезон та маємо завершити його якнайкраще. Ми всі готові викластися повністю, щоб узяти гору у цьому фіналі. Проти такої команди, як Інтер, слід зіграти на максимумі. Ми з нетерпінням чекаємо на момент виходу на поле", — цитує форварда офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів між Манчестер Сіті та Інтером пройде у суботу, 10 червня, о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.