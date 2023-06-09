Манчестер Сіті оголосив заявку на фінал Ліги чемпіонів проти Інтера

09 червня 2023

Гравці Манчестер Сіті, Getty Images

Наставник "городян" розраховує на 23 виконавців.

Манчестер Сіті на своєму офіційному сайті оголосив список футболістів, які вирушили до турецького Стамбулу на матч фіналу Ліги чемпіонів проти Інтера.

Головний тренер "городян" Хосеп Гвардіола розраховуватиме на 23 футболістів.

Воротарі: Штефан Ортега, Едерсон, Скотт Карсон.

Захисники: Кайл Вокер, Рубен Діаш, Джон Стоунз, Натан Аке, Емерік Ляпорт, Серхіо Гомес, Мануель Аканджі, Ріко Льюїс.

Півзахисники: Калвін Філліпс, Ілкай Гюндоган, Джек Гріліш, Родрі, Кевін де Брюйне, Бернарду Сілва, Ріяд Марез, Максімо Перроне, Філ Фоден, Коул Палмер.

Нападники: Ерлінг Голанд, Хуліан Альварес.

Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів між Манчестер Сіті та Інтером пройде у суботу, 10 червня, о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.

Джерело: ФК Манчестер Сити

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