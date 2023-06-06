Манчестер Сіті — Інтер: де дивитись фінал Ліги чемпіонів 10.06.2023

Дізнайся, де дивитися пряму трансляцію вирішального матчу розіграшу Ліги чемпіонів-2022/23.

У суботу, 10 червня, у фінальному матчі Ліги чемпіонів УЄФА-2022/23 Манчестер Сіті зустрінеться з міланським Інтером, за підсумками якого визначиться переможець найпрестижнішого клубного єврокубку.

Гра пройде на Олімпійському стадіоні імені Ататюрка у Стамбулі (Туреччина). Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Де дивитись матч Манчестер Сіті (Англія) — Інтер (Італія)

У прямому ефірі матч буде доступний на медіасервісі MEGOGO, який є офіційним транслятором Ліги чемпіонів в Україні.

Також слідкувати за ключовими подіями фінального матчу Ліги чемпіонів між Манчестер Сіті та Інтером ви зможете у текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.

VBET прогнозовано вважає фаворитом Манчестер Сіті, коефіцієнт на перемогу команди Гвардіоли складає 1,49, тоді як тріумф італійців – 6,90. ЗАБИРАЙ БОНУС 2500 ГРИВЕНЬ ВІД VBET.