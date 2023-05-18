Карвахаль: Сіті був сильнішим, а нам чогось не вистачило

Іспанець визнав, що у фінал пройшла сильніша команда.

Захисник Реала Дані Карвахаль прокоментував виліт від Манчестер Сіті на стадії півфіналу Ліги чемпіонів. Нагадаємо, англійці перемогли іспанців по сумі двох матчів — 5:1. Зокрема, на Етіхад "вершкові" поступились з рахунком — 0:4.

"Ми можемо визнати, що Сіті був сильнішим, а нам чогось не вистачило. Справа не в настрої, а в тому, що ми дозволили надто сильно притиснути себе до воріт. Наші найкращі гольові моменти припали на другий тайм.

Ми знали, що Сіті дуже сильний удома, але після першого матчу ми мали відчуття, що ми здатні були зіграти краще, ніж вийшло. Краще – у плані контролю м'яча. Ми — мадридці, ми станемо ще сильнішими й дуже старанно працюватимемо наступного сезону над тим, щоб знову зіграти на цій стадії турніру.

Ми грали з суперниками, які були сильнішими за нас у цьому матчі. Вони доволі впевнено переграли нас", — сказав Карвахаль.

У вирішальному матчі Манчестер Сіті зіграє з міланським Інтером. Поєдинок відбудеться у Стамбулі 10 червня. Football.ua проведе текстову онлайн-трансляцію фінального матчу.