Гріліш: Не кожна команда зможе обіграти Реал з таким рахунком

Англієць вважає, що його команда справедливо пробилась у фінал ЛЧ.

Півзахисник Ман Сіті Кайл Вокер прокоментував перемогу над Реалом (4:0) у другому півфіналі Ліги чемпіонів і вихід фінал турніру.

"Ми намагаємося грати "першим номером" у кожному матчі. В нас геніальний тренер. Впевнений, що він підкаже нам, де ми можемо вколоти "Інтер". Це буде важкий матч. У них досвідчена команда. До фіналу погані команди не доходять. Вони мають гарну команду, і треба віддати їм належне.

Просто неймовірно. Переживати цей момент дуже приємно. Я чекав цього після першого матчу, і ось через тиждень я стою тут, і це 4:0. Не кожна команда зможе обіграти Реал з таким рахунком. Ми просто нестримні, коли граємо на команду. Особливо тут на своєму полі", — цитує Гріліша BTSport.

У вирішальному матчі Манчестер Сіті зіграє з міланським Інтером. Поєдинок відбудеться у Стамбулі 10 червня. Football.ua проведе текстову онлайн-трансляцію фінального матчу.