Вокер — про вихід у фінал Ліги чемпіонів: Деколи емоції беруть гору

18 травня 2023

Вокер — про вихід у фінал Ліги чемпіонів: Деколи емоції беруть гору

Англієць висловився про розгром Реала.

Захисник Ман Сіті Кайл Вокер прокоментував перемогу над Реалом (4:0) у другому півфіналі Ліги чемпіонів і вихід фінал турніру.

"Тяжко. Деколи емоції беруть гору. Ми контролювали гру в першому таймі, хлопці чудово боролися. У другому таймі ми віддали м'яч. Цього не мало статися. Але головне, що ми пройшли далі", — цитує гравця офіційний сайт УЄФА.

У вирішальному матчі Манчестер Сіті зіграє з міланським Інтером. Поєдинок відбудеться у Стамбулі 10 червня. Football.ua проведе текстову онлайн-трансляцію фінального матчу.

команди
статті на тему:
Бернарду Сілва, twitter.com/UEFAcom 18 травня 2023 Бернарду Сілва — найкращий гравець матчу Манчестер Сіті — Реал
Хосеп Гвардіола, Getty Images 18 травня 2023 Гвардіола: Було відчуття, що сьогодні ми були готові показати дійсно гарний виступ
СЕРГІЙ РЕБРОВ, ФК АЛЬ-АЙН 18 травня 2023 Ребров підписав контракт зі збірною України — Романо
   