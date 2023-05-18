Вокер — про вихід у фінал Ліги чемпіонів: Деколи емоції беруть гору

Англієць висловився про розгром Реала.

Захисник Ман Сіті Кайл Вокер прокоментував перемогу над Реалом (4:0) у другому півфіналі Ліги чемпіонів і вихід фінал турніру.

"Тяжко. Деколи емоції беруть гору. Ми контролювали гру в першому таймі, хлопці чудово боролися. У другому таймі ми віддали м'яч. Цього не мало статися. Але головне, що ми пройшли далі", — цитує гравця офіційний сайт УЄФА.

У вирішальному матчі Манчестер Сіті зіграє з міланським Інтером. Поєдинок відбудеться у Стамбулі 10 червня. Football.ua проведе текстову онлайн-трансляцію фінального матчу.