Куртуа: Сіті проводить неймовірний сезон

Бельгійський кіпер Реала висловився про поразку у півфіналі ЛЧ.

Голкіпер Реала Тібо Куртуа прокоментував виліт від Манчестер Сіті на стадії півфіналу Ліги чемпіонів. Нагадаємо, англійці перемогли іспанців по сумі двох матчів — 5:1. Зокрема, на Етіхад "вершкові" поступились з рахунком — 0:4.

"Вони виграли надто багато відскоків. Нам не варто було дозволяти їм цього робити. Треба було простіше грати у пас. Сіті проводить неймовірний сезон, у тому числі на внутрішній арені. Тому ми мали зіграти на максимумі.

Велика проблема полягала в тому, що нам не вдавалося побудувати атакувальну гру. Ми не створювали моменти, і Сіті почував себе все комфортніше. Здавалося, нам не щастить. Вони забили, потім Кроос своїм ударом влучив у перекладину. Минулого сезону нам щастило з такими дрібницями, а цього – ні. У перерві ми були впевнені, що зможемо змінити перебіг цього матчу. Але ми не найкраще грали в пас, і це дорого нам обійшлося.

Не можу сказати, що нас здивувало, як Сіті розпочав цей матч. Ми були готові до цього тиску. Розуміли, що вони не дозволять нам вільно володіти м'ячем. Були готові до того, що нас відсунуть до нашого штрафного майданчика", - цитує бельгійця офіційний сайт УЄФА.

У вирішальному матчі Манчестер Сіті зіграє з міланським Інтером. Поєдинок відбудеться у Стамбулі 10 червня. Football.ua проведе текстову онлайн-трансляцію фінального матчу.