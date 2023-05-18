Гвардіола — перший тренер, який тричі вибив Реал з Ліги чемпіонів

Іспанець — дуже незручний опонент для мадридців.

Манчестер Сіті в рамках поєдинку-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів приймав на своєму полі мадридський Реал та здобув перемогу з рахунком 4:0.

Завдяки цьому результату головний тренер містян Хосеп Гвардіола став першим тренером, що тричі вибивав Реал в рамках Ліги чемпіонів/Кубка європейських чемпіонів, повідомляє Squawka.

Раніше Хосеп Гвардіола вибивав Реал з Барселоною в сезоні-2010/11 (2:0 та 1:1), а також в кампанії-2019/20 (2:1, 2:1) вже з Манчестер Сіті.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Реал вдруге в історії програв з різницею в чотири голи в Лізі чемпіонів.