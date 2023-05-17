Гвардіола: Сьогодні буде один із найважливіших моїх матчів у Сіті

Пеп сконцентрований на вихід у фінал Ліги чемпіонів.

Головний тренер Ман Сіті Хосеп Гвардіола висловився напередодні другого півфіналу ЛЧ проти Реала. Нагадаємо, тиждень тому команди розписали результативну нічию — 1:1.

"Попереду поєдинок із найскладнішим суперником із можливих, проте це гідний виклик. Треба зіграти краще, ніж ми грали на Бернабеу. Від емоцій нікуди не подітися, настрій має бути правильним, проте треба показати хороший футбол.

Сьогодні буде один із найважливіших моїх матчів у Сіті, безглуздо це заперечувати. Попросив гравців насолодитись моментом. Ми повинні почуватися дуже фартовими, граючи на такій стадії. Все в наших руках. Щоб вийти у фінал, достатньо виграти один матч", - сказав Пеп.

Матч Манчестер Сіті — Реал відбудеться 17 травня, о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу Манчестер Сіті — Реал.