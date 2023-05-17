Довбик: Я — фанат Реалу. Переживаю за цю команду, але в півфіналі явним фаворитом буде Манчестер Сіті

17 травня 2023

АРТЕМ ДОВБИК, СК ДНІПРО-1

Українець висловився з приводу майбутнього матчу між Манчестер Сіті — Реалом у Лізі чемпіонів.

Нападник збірної України та Дніпра-1 Артем Довбик поділився своїми очікуваннями перед півфінальним матчем Ліги чемпіонів у відповідь між Манчестер Сіті та Реалом.

"Я – фанат Реалу. Переживаю за цю команду, але у півфіналі явним фаворитом буде Ман Сіті. Фактор поля відіграватиме важливу роль.

Найкращим центральним нападником на даний момент є Голанд, про це говорити статистика голів у Лізі чемпіонів та АПЛ. Досвіду гри проти таких захисників як Рюдігер у мене ще не було. Те, як він зіграв проти Ерлінга...думаю, це заставить норвежця ще більше старатися", — сказав Довбик в ефірі MEGOGO.

Нагадаємо, матч Манчестер Сіті – Реал відбудеться сьогодні, 17 травня, о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.

Джерело: MEGOGO

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