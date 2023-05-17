Реал оголосив склад на матч проти Манчестер Сіті

Стали відомі одинадцять гравців, що зіграють з перших хвилин.

Реал в рамках матчу-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів зіграє на виїзді проти Манчестер Сіті на Етіхад Стедіум.

Тренерський штаб Карло Анчелотті визначився зі стартовим складом на гру. В основі зокрема вийдуть Вальверде, Родріго та Камавінга, а ось Рюдігер залишився в запасі.

Зазначимо, що український голкіпер Андрій Лунін також почне матч на скам'ї запасних.

Матч Манчестер Сіті — Реал розпочнеться о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу Манчестер Сіті — Реал.