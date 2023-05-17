Оуен: В Інтері розуміють, що у фіналі Ліги чемпіонів на них чекатиме важчий суперник

У фінальному матчі "нерадзуррі" не будуть фаворитом.

Ексгравець Реала Майкл Оуен вважає, що у фіналі Ліги чемпіонів Інтеру треба зіграти краще своїх можливостей, щоб здобути трофей.

"І думки не виникало, що голів буде багато. Після рахунка 2:0 це було очевидним. Далі пройшов найсильніший, але і в Інтері, і в усьому світі знають, що у фіналі доведеться зустрітися з ще важчим суперником", — сказав Оуен.

Фінал ЛЧ відбудеться 10 червня у Стамбулі.

У фіналі Інтер зіграє з Реалом або Манчестер Сіті. Матч-відповідь між цими командами відбудеться сьогодні у Манчестері. Початок о 22:00. Перша зустріч між іспанцями та англійцями закінчилась нічиєю 1:1. Слідкувати за перипетіями матчу Манчестер Сіті — Реал Мадрид можна в текстовій трансляції на Football.ua.