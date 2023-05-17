Харгрівз: Фаворитом у фіналі Ліги чемпіонів буде Манчестер Сіті чи Реал

Експерт не залишає шансів Інтеру.

Ексгравець Баварії та Манчестер Юнайтед Оуен Харгрівз вважає, що другий фіналіст Ліги чемпіонів (Реал або Ман Сіті), ймовірно, виграє турнір.

"Фаворитом у фіналі буде Манчестер Сіті чи Реал, але Інтер показав, що має чудову команду.

Вони багато матчів завершили всуху, у них чотири різнопланові форварди. Цьогорічний склад Інтера дуже і дуже гарний", — вважає ексфутболіст.

Матч-відповідь між цими командами відбудеться сьогодні у Манчестері. Початок о 22:00. Перша зустріч між іспанцями та англійцями закінчилась нічиєю 1:1. Слідкувати за перипетіями матчу Манчестер Сіті — Реал Мадрид можна в текстовій трансляції на Football.ua.