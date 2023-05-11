Амброзіні: Відсутність Леау відчувалася дуже гостро

11 травня 2023

МАСИМО АМБРОЗИНІ, GETTY IMAGES

Думка ексгравця "россонері".

Ексгравець Мілана Массімо Амброзіні пояснив, чому "россонері" провалилися в першому півфіналі Ліги чемпіонів проти Інтера (0:2).

"Інтер заслужив на перемогу чудовою інтенсивністю гри в першому таймі.

Другий тайм виявився збалансованішим, хоча Мілан так і не створив значної кількості гольових моментів. Відсутність Леау відчувалася дуже гостро.

Підсумковий результат залишає "червоно-чорним" надію – ще один гол "чорно-синіх", напевно, означав би виліт достроково", – сказав колишній півзахисник «Мілана» та збірної Італії.

Матч-відповідь поміж міланським Інтером та Міланом відбудеться 16 травня.

Відео голів та огляд матчу Мілан — Інтер дивіться на Football.ua.

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