Капелло: Піолі не може знайти протиотруту, Мілан проводить вже не перше дербі подібним чином

Експертна думка щодо першого півфіналу ЛЧ.

Колишній тренер Мілана Фабіо Капелло прокоментував гру "россонері" в першому півфіналі ЛЧ, де вони поступились Інтеру (0:2).

"Піолі не може знайти протиотруту, Мілан проводить вже не перше дербі подібним чином. Півзахист ніяк не протидіяв хавбекам Інтера. Вони завжди опинялися вільними й створювали багато проблем.

Що б сказав, якби був тренером Мілана? Попросив би усіх перед другою грою нагадати нам про зроблені помилки.

Інтер трохи розслабився у другому таймі, і попереду є ще матч-відповідь, але Мілану треба провести його зовсім інакше", сказав Капелло.

Матч-відповідь поміж міланським Інтером та Міланом відбудеться 16 травня.

Відео голів та огляд матчу Мілан — Інтер дивіться на Football.ua.