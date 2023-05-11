Капелло: Піолі не може знайти протиотруту, Мілан проводить вже не перше дербі подібним чином

11 травня 2023

ФАБІО КАПЕЛЛО, GETTY IMAGES

Експертна думка щодо першого півфіналу ЛЧ.

Колишній тренер Мілана Фабіо Капелло прокоментував гру "россонері" в першому півфіналі ЛЧ, де вони поступились Інтеру (0:2).

"Піолі не може знайти протиотруту, Мілан проводить вже не перше дербі подібним чином. Півзахист ніяк не протидіяв хавбекам Інтера. Вони завжди опинялися вільними й створювали багато проблем.

Що б сказав, якби був тренером Мілана? Попросив би усіх перед другою грою нагадати нам про зроблені помилки.

Інтер трохи розслабився у другому таймі, і попереду є ще матч-відповідь, але Мілану треба провести його зовсім інакше", сказав Капелло.

Матч-відповідь поміж міланським Інтером та Міланом відбудеться 16 травня.

Відео голів та огляд матчу Мілан — Інтер дивіться на Football.ua.

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