Вінісіус, де Брюйне та Мхітарян претендують на звання гравця тижня у Лізі чемпіонів

11 травня 2023

ВІНІСІУС ЖУНІОР, GETTY IMAGES

Названо найкращих гравців цього тижня в Лізі чемпіонів.

УЄФА оголосив претендентів на звання найкращого гравця перших півфіналів Ліги чемпіонів.

- Півзахисник Інтера Ніколо Барелла — подолав дистанцію в 12,46 км, точність передач — 86%, максимальна швидкість — 32,4 км/год;

Півзахисник Інтера Генріх Мхітарян — гол у матчі з Міланом (2:0), точність передач — 95%.

- Вінгер Реала Вінісіус Жуніор — гол у грі з Манчестер Сіті (1:1).

Півзахисник Манчестер Сіті Кевін де Брюйне — гол у матчі з Реалом (1:1), точність передач — 81%.

Проголосувати за найкращого гравця тижня можна на офіційному сайті УЄФА.

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