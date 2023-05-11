Вінісіус, де Брюйне та Мхітарян претендують на звання гравця тижня у Лізі чемпіонів

УЄФА оголосив претендентів на звання найкращого гравця перших півфіналів Ліги чемпіонів.
- Півзахисник Інтера Ніколо Барелла — подолав дистанцію в 12,46 км, точність передач — 86%, максимальна швидкість — 32,4 км/год;
- Півзахисник Інтера Генріх Мхітарян — гол у матчі з Міланом (2:0), точність передач — 95%.
- Вінгер Реала Вінісіус Жуніор — гол у грі з Манчестер Сіті (1:1).
- Півзахисник Манчестер Сіті Кевін де Брюйне — гол у матчі з Реалом (1:1), точність передач — 81%.
Проголосувати за найкращого гравця тижня можна на офіційному сайті УЄФА.