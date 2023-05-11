Стрічка новин

11:59

Онана — перший воротар Інтера із 7 сухими матчами за одну Лігу чемпіонів

11:54

Амброзіні: Відсутність Леау відчувалася дуже гостро

11:44

Вінісіус, де Брюйне та Мхітарян претендують на звання гравця тижня у Лізі чемпіонів

10:57

Капелло: Піолі не може знайти протиотруту, Мілан проводить вже не перше дербі подібним чином

10:41

Беннасер ризикує пропустити матч-відповідь проти Інтера

10:21

Джеко: Так, мені й досі 37. Але я почуваюся добре

10:02

Мхітарян: Не хочу думати, що Інтер уже в фіналі

09:59

Томорі: Слід вірити, що Мілан може вийти у фінал Ліги чемпіонів

09:48

Бастоні: Не можна втрачати голову. Через шість днів на нас чекає важкий матч

09:44

Ачербі: Інтер забив два голи в першій грі, але Мілан може зробити те ж саме наступного разу