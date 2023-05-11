Джеко: Так, мені й досі 37. Але я почуваюся добре

Форвард Інтера прокоментував перемогу над Міланом.

Міланський Інтер напередодні у першому півфіналі Ліги чемпіонів УЄФА здобув перемогу над Міланом.

Мілан — Інтер 0:2 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Нападник "нерадзуррі" Едін Джеко, на рахунку якого перший забитий м’яч у цій зустрічі, після завершення гри розповів про враження від подій на полі.

"Скільки я там казав мені років минулого разу? Так, мені й досі 37. Але я почуваюся добре.

Сьогодні навіть почувався більш свіжим, аніж кілька днів тому. Можливо, тому, що три дні поспіль відпочивав. Не тільки я, а й уся команда грала в захваті, тому що не кожного року граєш у півфіналі Ліги чемпіонів.

Ми були зосереджені з першої хвилини до останньої, і в кінці ми були винагороджені за це. Іноді трапляється так, що голи не йдуть у чужі ворота, і люди тільки про це й говорять. Але я приношу команді більше, аніж просто голи.

Я наполегливо працюю для своїх одноклубників і забив гол, але також виконував важливу роботу для команди протягом усього матчу.

Новий контракт? Я не знаю, потрібно запитати в клубі", — заявив боснійський виконавець.

Матч-відповідь поміж міланським Інтером та Міланом відбудеться 16 травня.