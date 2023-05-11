Мхітарян: Не хочу думати, що Інтер уже в фіналі

Півзахисник Інтера прокоментував перемогу над Міланом.

Напередодні міланський Інтер у першому півфіналі Ліги чемпіонів УЄФА здобув перемогу над Міланом.

Мілан — Інтер 0:2 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Півзахисник "нерадзуррі" Генріх Мхітарян, на рахунку якого другий забитий м’яч у цій зустрічі та якого визнали її найкращим гравцем, після завершення гри розповів про враження від подій на полі.

"Одразу після перемоги над Бенфікою та, зокрема, від першої хвилини цієї гри в нас було велике бажання виграти цей двобій. Ми показали це в першому таймі, а потім упорались із тиском суперників у другому та перемогли.

Цей результат — значний здобуток моїх товаришів за командою, які виконали чудову роботу. Проте ще нічого не вирішено.

У матчі-відповіді на нас очікуватиме великий двобій. Сьогодні ж було б непогано забити більше голів, і в нас були для цього відповідні можливості, але, на жаль, ми повинні задовольнятися лише двома м’ячами.

Сподіваємося зробити більше в наступній грі. Я не хочу думати, що ми вже в фіналі, ми хочемо зосередитись на наступному матчі.

Мені сьогодні вручили нагороду як найкращому гравцю матчу, проте це не тільки мій здобуток. Вона належить моїм товаришам по команді, а не тільки мені", — заявив вірменський виконавець.

Матч-відповідь поміж міланським Інтером та Міланом відбудеться 16 травня.