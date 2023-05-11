Піолі: Інтер зіграв краще в першому таймі й забив два голи, а Мілан зіграв краще в другому таймі, але не забив

Керманич Мілана прокоментував поразку від Інтера.

Напередодні Мілан поступився міланському Інтеру в першому півфіналі Ліги чемпіонів УЄФА.

Мілан — Інтер 0:2 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Головний тренер "россонері" Стефано Піолі після завершення гри розповів про власні емоції від побаченого на полі.

"Такі суворі реалії. Справа в тому, що Інтер зіграв краще в першому таймі й забив два голи, а Мілан зіграв краще в другому таймі, але не забив. Це й є футбол на такому високому рівні. Інтер був більш якісним та ефективним у першому таймі, а ми допускали занадто багато помилок, як для такого рівня

До сьомої хвилини Інтер навіть не заходив до нашої штрафної, а потім забив уже з першого кутового. Очевидно, що ми повинні були бути більш сконцентрованими. Ми хотіли іншого результату, але повинні продовжувати вірити, тому що випадок може змінити все в матчі-відповіді.

Ми мали намір бути компактними, інтенсивними та агресивними, але Інтер перемагав у багатьох ситуаціях рівної боротьби, що допомогло йому взяти гру під свій контроль. Вони також добре реалізували ці два ранніх шанси, що ускладнило для нас тактичну та психологічну роботу. Я бачив сильну реакцію команди на невдачу, і це те, на що ми повинні спиратись у наступному матчі.

Хлопці добре розуміють, що це не та гра чи результат, якого ми хотіли, вони розчаровані, але знають, що у нас ще є шанс змінити ситуацію.

Після гри я підійшов до арбітра тому, що за ходом матчу бачив багато спірних ситуацій, які трактувались постійно по-різному. Переважно, на користь суперників.

Щодо Леау, то ще побачимо. Він не був у відповідному стані, щоб грати сьогодні. До матчу-відповіді залишилось шість днів, тому ми сподіваємося, що він буде готовий", — заявив італійський фахівець.

Матч-відповідь поміж міланським Інтером та Міланом відбудеться 16 травня.