Індзагі: Є розуміння того, що ми попереду за рахунком у дуелі проти Мілана

Керманич Інтера прокоментував перемогу над Міланом.

Напередодні міланський Інтер здобув перемогу над Міланом у першому півфіналі Ліги чемпіонів УЄФА.

Мілан — Інтер 0:2 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Головний тренер "нерадзуррі" Сімоне Індзагі після завершення гри розповів про власні емоції від побаченого на полі.

"Я дуже задоволений тим, що ми провели надзвичайний перший тайм і могли навіть забити більше двох голів. Є розуміння того, що ми попереду за рахунком у цій дуелі, та того, що ми гратимемо вдома через шість днів, однак це не перший наш досвід дуелі в єврокубках, тож ми розуміємо, що нам знадобляться величезні зусилля для того, щоб здійснити мрію.

Учора я запитував команду про стан їхнього серця та розум — усі дали схвальні відповіді на ці питання вже на полі. Лише так можна виступити подібним чином.

Зараз ми маємо повне право бути щасливими від нашої гри, але разом із тим ми має усвідомлювати, що ще чогось не вистачає.

Через 72 години у нас буде ще один важливий виклик проти Сассуоло в чемпіонаті. Ці матчі забирають багато енергії, і нам доведеться оцінити стан деяких гравців, які завершили цей матч з ушкодженнями. Але ми підготуємося якнайкраще, власне, як завжди", — заявив італійський фахівець.

Матч-відповідь поміж міланським Інтером та Міланом відбудеться 16 травня.