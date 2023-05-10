Джеко: Інтер давно не грав у півфіналі Ліги чемпіонів. Ми можемо це занести собі в актив

Слова нападника Інтера перед важливим матчем.

Нападник Інтера Едін Джеко висловився перед матчем 1/2 фіналу Ліги чемпіонів з Міланом.

"Ми у півфіналі Ліги чемпіонів. Інтер давно не грав на цій стадії. Ці два сезони ми точно можемо занести собі в актив. І я дуже радий, що тут граю.

Ми завжди тримаємось разом, навіть у важкі часи. Але найчастіше ми разом святкуємо, коли перемагаємо. У нас чудовий колектив. Усі завжди зосереджені.

Мілан — Інтер. Напередодні

На цьому відрізку сезону в чемпіонаті, коли до кінця залишається всього півтора місяця, і видно фінішну межу, і коли всі цілі вже досягнуті, ти вже не думаєш про поразки й те, що було в минулому. Ти думаєш лише про те, чого ще можна досягти", — сказав Джеко.

Матч Мілан — Інтер відбудеться 10 травня, о 22:00.