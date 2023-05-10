Мілан — Інтер. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 10.05.2023

Football.ua представляє прев'ю до матчу 1/2 фіналу Ліги чемпіонів, який пройде 10 травня і розпочнеться о 22:00.

У середу, 10 травня, Мілан на своєму полі прийме Інтер у рамках першого півфінального матчу Ліги чемпіонів.

МІЛАН — ІНТЕР

СЕРЕДА, 10 ТРАВНЯ, 22:00. СТАДІОН ДЖУЗЕППЕ МЕАЦЦА, МІЛАН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ХЕСУС ХІЛЬ МАНСАНО (ІСПАНІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА СЕРВІСІ MEGOGO.

Мілан на стадії плей-оф Ліги чемпіонів пройшов дві доволі потужних команди. В 1/8 фіналу турніру підопічні Стефано Піолі протистояли Тоттенгему, який тоді ще тренував Антоніо Конте. Двобій вийшов дуже складним, але мінімальна перемога в першій грі дозволила Мілану пройти далі.

Далі італійську команду очікував Наполі, який на той час вже запевнив всіх у своїй перемозі в чемпіонаті Італії. Втім, чинний чемпіон країни, Мілан, зміг дещо помститися неаполітанцям та пройшов далі (1:0, 1:1).

Інтер, своєю, чергою, мав "португальську сітку". Спершу команда Сімоне Індзагі грала проти Порту та пройшла завдяки мінімальній перемозі в першій зустрічі.

У чвертьфіналі ж Інтер протистояв Бенфіці. Вже в першій грі, що проходила в Португалії, команда Сімоне Індзагі здобула перемогу з рахунком 2:0, що дозволило з впевненістю проводити матч-відповідь. Гра в Італії вийшла яскравою та завершилась з рахунком 3:3.

Напередодні єврокубкового матчу команда Стефано Пьолі обіграла Лаціо в Серії А з рахунком 2:0, а Інтер же з аналогічним рахунком впорався з іншою римською командою — Ромою.

Останній матч між цими командами відбувся в рамках чемпіонату Італії в лютому цього року. Тоді Інтер здобув мінімальну перемогу завдяки голу Лаутаро Мартінеса.

Що стосується кадрової ситуації команд, то Стефано Піолі не до кінця може розраховувати на Рафаеля Леау, який лише завершує відновлення після травми. Повідомлялось, що рішення про участь португальця у матчі буде прийматися вже в день гри.

В Інтера, своєю чергою, не варто очікувати Мілана Шкрініяра, але лінія захисту команду й без нього виглядає впевнено.

Зазначимо, що обидві команди знаходяться в хорошій формі. Команда Стефано Піолі не програє вже дев'ять матчів поспіль, попри те, що супротивники були здебільшого з топ-7.

Інтер же виграв останні п'ять матчів, зокрема проти Ювентуса, Лаціо та Роми, тому зустріч обіцяє бути вкрай цікавою та емоційною.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Мілан: Меньян — Калабрія, Томорі, Кьєр, Ернандес — Тоналі, Круніч — Салемакерс, Беннасер, Діас — Жиру

Інтер: Онана — Дарміан, Ачербі, Бастоні — Думфріс, Барелла, Чалханоглу, Мхітарян, Дімарко — Мартінес, Лукаку

Під питанням: Леау — Шкрініяр

ТРЕНЕРИ ГОВОРЯТЬ:

Стефано Піолі, Мілан:

"Як ми бачили у чотирьох останніх матчах, у Лізі чемпіонів необхідно грати всією командою. Щоб досягти видатного результату, треба докласти неймовірних зусиль, і ми намагатимемося це зробити. Сподіваюся, мені вдалося донести до гравців, що перш за все треба як слід підготуватися, а вже потім радіти та отримувати задоволення".

Сімоне Індзагі, Інтер:

"До першого матчу підходимо з гарним настроєм. Грати треба буде головою та серцем. У нашому дусі я не сумніваюся, але ми повинні також використовувати голову, тому що обов'язково будуть складні моменти. Перегони триватимуть 180 хвилин і не можна про це забувати".

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