Гріліш: Нічия — справедливий результат. На Етіхаді ми відчуваємо себе нестримними

Слова англійця після першого матчу півфінальної стадії Ліги чемпіонів.

Півзахисник Ман Сіті Джек Гріліш прокоментував нічию з Реалом (1:1) в першому півфіналі Ліги чемпіонів.

"Мені сподобалося. Трохи нервово, але це ті ночі, про які ти мрієш і заради яких граєш у футбол. Зіграти на такому стадіоні та в матчі такого рівня — це немов здійснити мрію.

Реал — Манчестер Сіті 1:1 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

В порівнянні з торішньою поразкою Реалу в нас нова команда, інші гравці. Ми багато чому навчилися відтоді. У нас ідеальний баланс досвіду та молодих гравців світового класу. Я ніколи не відчував себе настільки впевнено, виходячи на поле з такими гравцями.

Ми бачили матчі, в яких Реал пропустив кілька м’ячів, але сьогодні вони захищалися дуже добре. Я думав, що ми зможемо забити тільки після удару з лінії воріт. Коли м’яч потрапив до Кевіна де Брюйне, це було неймовірно. Ми щодня бачимо це на тренуваннях.

На Етіхаді ми відчуваємо себе нестримними. Ми приїхали сюди, щоб спробувати перемогти, але коли ми поступаємося в рахунку та відіграємося, це лише показує наш характер.

Я вважаю, що нічия — це справедливий результат. У Реала були шанси, а в нас було небагато. Мені дуже сподобалося. Перед грою мені написала мама, що саме про такі вечори я мріяв у дитинстві, коли весь світ дивиться на тебе" — сказав Гріліш.

Матч-відповідь поміж англійським Манчестер Сіті та мадридським Реалом відбудеться 17 травня.