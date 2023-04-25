Матчі Ліги чемпіонів можуть проходити в США

Футбол очікує чергова інновація.

Президент УЄФА Александер Чеферін припустив, що матчі Ліги чемпіонів у майбутньому можуть проходити в Сполучених Штатах Америки.

"Матчі Ліги чемпіонів в США? Це можливо. Ми почали обговорювати це. У 2025 фінал пройде у Мюнхені, а вже після цього подивимось", — наводить слова функціонера Фабріціо Романо з посиланням на Men in Blazers.

"Футбол сьогодні надзвичайно популярний у Сполучених Штатах, — додав він. Тож вони будуть стежити за європейським футболом, як любителі баскетболу в Європі слідкують за НБА. Це дуже важливий перспективний ринок для майбутнього".

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Чеферіна звинувачують у підробці документів для отримання посади в УЄФА.