Піолі: Наполі сильний у Серії A, але Ліга чемпіонів — це інше, а Мілан — це Мілан

Наставник "россонері" поділився своїми думками після жеребкування у Лізі чемпіонів.

Головний тренер Мілана Стефано Піолі прокоментував жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, де "росонері" випало зіграти проти лідера Серії А — Наполі.

При цьому переможець цієї пари зіграє проти найсильнішого у парі Інтер – Бенфіка.

"Ми у чвертьфіналі. Ми — Мілан, і ми хочемо продовжувати. Наполі сильний, у чемпіонаті справи у них йдуть краще, ніж у нас, але Ліга чемпіонів — це Ліга чемпіонів, а Мілан — це Мілан.

Спаллетті? Не думаю, що він надішле мені повідомлення. У мене з ним чудові стосунки, і я вважаю його чудовим тренером.

Між Серією A та Лігою чемпіонів є велика різниця, але зараз ми маємо зосередитися на чемпіонаті. Ліга чемпіонів – це мета, і ми маємо думати, що пройдемо цей шлях до кінця. Чому треба думати, що в нас не вийде?" — наводить слова Піолі Football Italia.

Нагадаємо, перший матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів між Міланом та Наполі пройде 12 квітня в Мілані, а гра-відповідь відбудеться 18 квітня в Неаполі.