Дзанетті: Це жеребкування має фундаментальне значення для Серії А, і ми раді представляти її у такому змаганні, як Ліга чемпіонів

Легенда Інтера підвів підсумки жеребкування для своєї команди.

Віце-президент Інтера Хав'єр Дзанетті попереджає, що з "кожною командою" важко зіткнутися в чвертьфіналі Ліги чемпіонів, але визнає, що дискваліфікація Ніколаса Отаменді в першому матчі є перевагою для "нерадзуррі".

"Нерадзуррі" зіграють з Бенфікою у чвертьфіналі Ліги чемпіонів.

"Усі команди, з якими ви зіткнетеся в чвертьфіналі, складні", — сказав Дзанетті Sky Sport Italia.

В разі успішного проходу далі Інтер може зустрітися з переможцем пари Мілан — Наполі.

"Це має фундаментальне значення для Серії А, і ми раді представляти італійський футбол у такому великому змаганні, як Ліга чемпіонів. Бачачи жеребкування, ми всі маємо хороші шанси, сподіваюся, ми впораємось із завданням", – зазначив Дзанетті.

У 1965 році Інтер виграв свою другу Лігу чемпіонів у фіналі проти Бенфіки.

"Ці дві команди увійшли в історію. Коли я приїхав в Інтер, спілкувався з Факкетті, Суаресом і Маццолою, вони розповіли мені про фінал з Бенфікою. Тепер наша черга, і ми сподіваємося дійти до півфіналу", – сказав Дзанетті.

Його співвітчизник Отаменді буде дискваліфікований у першому матчі, і коли експерт Sky Біллі Костакурта зазначив, що аргентинець є ключовим гравцем Бенфіки, Дзанетті додав: "Я згоден, він довів це на чемпіонаті світу. Він був одним із найкращих. Він має чудову особистість і досвід. Його не буде в першому матчі, для нас це перевага, але ми повинні бути обережними, крім відсутності Отаменді. Звичайно, ми підготуємося до цього матчу якнайкраще".

Легендарний захисник також продемонстрував свою реакцію на моменті, коли Інтер потрапив у пару з Бенфікою.

"Я був дуже зосереджений і сидів поруч із директорами Бенфіки, тому ми потиснули один одному руки, коли побачили жеребкування".