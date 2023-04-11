Спаллетті: Ліга чемпіонів — це турнір чемпіонів, а чемпіони себе не шкодують

Наставник "неаполітанців" поділився своїми думками перед грою з Міланом.

Головний тренер Наполі Лучано Спаллетті прокоментував майбутній перший матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Мілана.

"Це турнір чемпіонів, а чемпіони себе не шкодують. Я чекаю на виступ на найвищому рівні з менталітетом переможців, який у нас завжди був цього сезону.

Відсутність Осімгена? Ми вигравали важливі ігри без нього. Він дуже важливий для нас гравець, але ми вже показали, що готові битися в Лізі чемпіонів, навіть без нього. Замість того, щоб везти його до Мілана та ризикувати отримати серйозну травму, ми зробили деякі оцінки, думаючи про наступні матчі, тому вважали за краще дати йому відпочити.

Команда — це не список хороших і поганих гравців, це союз різних компонентів і, перш за все, складання якостей, які мають співіснувати один з одним у тих, хто виходить на поле. Ми завжди показували себе відповідно до нашої ідентичності і завтра я чекаю на таке саме ставлення.

Я сподіваюся, що будуть й інші важливіші матчі, ніж цей. Я говорю не тільки за себе, а також за своїх гравців. Ми повинні подумати про те, з чого ми почали, і принести з собою той самий ентузіазм і те саме бажання, яке відрізняло нас у цій подорожі.

Ми не були сильнішими за Мілан 15 днів тому, але ми не слабші. Завтра ми зробимо все, щоб бути кращим за нашого суперника, ми зробимо це з емоціями та характером, які важливіші за інші фактори.

Завтра я хочу побачити гарну гру Наполі та весело провести час, висловлюючи цінність з усім нашим ентузіазмом. Після цього, можливо, якось ми з Гвардіолою сміятимемося, жартома за кавою по-турецьки", — наводить слова Спаллетті прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Мілан — Наполі відбудеться завтра, 12 квітня, о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.